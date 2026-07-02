Traducido por

VÍDEO: Landon Donovan, leyenda del fútbol de EE. UU., visita «The Late Run» con Chad Ochocinco USA World Cup L. Donovan

Landon Donovan se une a Ocho y Raheem en «The Late Run» para repasar su carrera lejos de los focos. Habla de su partida a Alemania con 16 años para fichar por el Bayer Leverkusen, su trabajo vendiendo entradas en la MLS, su año sabático de 2012 por salud mental, la exclusión de la selección de Klinsmann para el Mundial, sus duelos contra Messi y Ronaldo, el legado de Beckham en la MLS, el problema del «pagar por jugar» y por qué un Mundial en casa podría cambiarlo todo.