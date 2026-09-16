Vídeo: Lamine Yamal mete en un lío a un jugador saudí con la afición

Mohamed Abdelrahman, lateral del Al Ahly, se encontró en el punto de mira de amplias críticas por parte de la afición debido a un estilo que generó polémica, después de aparecer entre la delegación del equipo que se dirigía al aeropuerto para viajar y enfrentarse al Sundowns sudafricano en la Copa de Clubes, la próxima noche del sábado.

El jugador saudí apareció en un vídeo que se hizo viral con una forma de vestir que causó extrañeza entre la afición, después de que el pantalón corto se viera notablemente bajo, un estilo que el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, ha acostumbrado a lucir en más de una ocasión, pero que no goza de la misma aceptación entre un sector de la afición de las sociedades árabes.

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Lo llamativo es que el estilo de Mohamed Abdelrahman devolvió a la memoria de la afición los looks de Yamal, conocido por vestir el pantalón o el short de forma baja, dentro de un estilo propio a la hora de aparecer fuera del terreno de juego.

Sin embargo, la aparición del jugador del Al Ahly de la misma manera se produjo en un momento en el que el asunto no fue una simple imagen pasajera, después de que las cámaras captaran al jugador entre la delegación del equipo, y su foto y el vídeo se difundieran rápidamente a través de la plataforma «X».

La afición hizo circular el clip a gran escala, en medio de una ola de comentarios que criticaron el estilo del jugador, especialmente porque la afición está acostumbrada a ver a los jugadores de los clubes saudíes con ropa acorde a la naturaleza de la sociedad y la cultura local.

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Las reacciones se dividieron entre quienes tomaron el asunto como una simple elección personal en la vestimenta, y otros aficionados que dirigieron duras críticas al jugador, al considerar que este tipo de estilos no son apropiados para aparecer dentro de la delegación de un equipo saudí.

La imagen se convirtió en tema de conversación de un gran número de seguidores en la plataforma «X», después de que el estilo del jugador antes de viajar se convirtiera en amplio material de comentario y crítica, pese a que el foco del equipo en estos momentos está puesto en el próximo duelo continental.

El Al Ahly se prepara para enfrentarse al Sundowns sudafricano la noche del sábado, en un partido en el que el equipo busca lograr un resultado positivo, pero antes de llegar al terreno de juego, Mohamed Abdelrahman acaparó los focos de sus compañeros por su estilo, que encendió la reacción de la afición.