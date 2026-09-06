Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, envió un potente mensaje a sus rivales por el Balón de Oro, después de marcar un golazo durante el enfrentamiento del Barcelona ante el Valencia en el estadio de Mestalla, con un remate en picado desde un ángulo casi imposible, confirmando así su fuerte presencia en la carrera por el premio pocas semanas antes de la esperada gala en Londres.

El gol llegó tras una asistencia decisiva de Fermín López, que envió un balón preciso por encima de la defensa del Valencia hacia Yamal, que arrancaba en diagonal, antes de que el extremo español interviniera con su pie izquierdo y colocara el balón de forma asombrosa por encima del portero Dimitrievski, en una jugada que acaparó todas las miradas.

Yamal no se conformó con eso, ya que volvió a batir las mallas de nuevo antes de que transcurrieran 10 minutos, pero el árbitro del partido anuló el gol tras la intervención del videoarbitraje, por un fuera de juego por un margen mínimo, después de que su pie se adelantara al último defensa del Valencia.

Y mientras que a Yamal se le privó de marcar su segundo gol en pocos minutos, su fuerte comienzo en Mestalla reflejó el destacado estado de forma que atraviesa, después de marcar dos goles en poco tiempo, uno de ellos concedido y el otro anulado por cuestión de centímetros.

El jugador de 19 años sigue confirmando su brillantez en el último periodo, ya que elevó su cuenta a 3 goles en los dos últimos partidos con el Barcelona, después de firmar un doblete en el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano en la jornada pasada, reforzando así su posición entre los principales candidatos a disputar el Balón de Oro.