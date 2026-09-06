Vídeo: lamento y burla en el Emirates Stadium: Rodgers abofetea al Arsenal y provoca a la afición con un gesto sorpresa

Morgan Rogers, jugador del Chelsea, se burló de la afición del Arsenal tras marcar un gol para su equipo en el Emirates Stadium, en el partido disputado hoy dentro de la Premier League.

El diario "The Sun" afirmó que la actitud de Morgan provocó la ira de los aficionados del Arsenal, después de que vieran cómo los responsables del Emirates Stadium fracasaron en el fichaje de Rogers durante el mercado de fichajes de verano.

El Arsenal seguía de cerca al jugador inglés, pero el Chelsea se le adelantó con un traspaso valorado en 117 millones de libras esterlinas, una cifra récord para un jugador inglés.

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El Arsenal ansiaba tomarse la revancha del Chelsea con una goleada en el norte de Londres esta tarde de domingo, pero apenas 77 segundos después del inicio del encuentro, Rogers marcó el gol de la ventaja para el Chelsea con un disparo directo.

Después corrió a celebrarlo ante la afición del equipo local, e incluso sacó la lengua a los aficionados en una de las esquinas del Emirates Stadium.

El Arsenal preparaba el terreno para la contratación de Rogers desde el verano de 2025, e incluso organizaron una reunión directa con el técnico Mikel Arteta.

Rogers también habló con el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, quien lo convenció con su propuesta, y en cuanto los Blues pagaron la cantidad exigida se cerró el traspaso.

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