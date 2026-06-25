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Abobakr El Mokadem

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Vídeo: Lágrimas y momentos increíbles... Ochoa iguala el hito histórico de Messi y Cristiano en el Mundial

Chequia vs Mexico
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Participó en la victoria sobre la República Checa

El veterano portero mexicano Guillermo Ochoa igualó el récord de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

México venció 3-0 a la República Checa este jueves en la tercera jornada de la fase de grupos. En el minuto 78, Ochoa ingresó como suplente y, entre aplausos en el Estadio Azteca, alcanzó su sexto Mundial.



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En la primera jornada, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo habían alcanzado la misma marca.

Este trío es el único en la historia que ha jugado en seis Copas del Mundo.

Sus compañeros y el cuerpo técnico lo recibieron con abrazos bajo la ovación de la grada.

Al final del partido, el veterano portero rompió a llorar y sus compañeros lo rodearon para celebrar el hito.



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