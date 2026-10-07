El argentino Lionel Messi, capitán de la selección de su país, acaparó todas las miradas durante el amistoso ante Benín, en la madrugada de este miércoles, en un partido que tuvo un carácter especial, en medio de un ambiente festivo y emotivo de la afición hacia la leyenda de la "albiceleste".

Messi se mostró profundamente emocionado antes del inicio del partido, pues rompió a llorar mientras se encontraba dentro del autobús de la selección, tras presenciar el gran recibimiento de la afición y los cánticos que corearon los aficionados para celebrarlo a él y a su trayectoria con la selección argentina.

El capitán de Argentina no pudo contener de nuevo las lágrimas durante la interpretación del himno nacional, donde Messi apareció llorando en una escena emotiva, mientras su entrenador Lionel Scaloni también se mostró afectado por el momento, en medio del ambiente especial que rodeó el partido.

La afición optó por celebrar la trayectoria de Messi de forma simbólica, después de que el juego se detuviera en el minuto diez, en alusión al dorsal número 10 que la estrella argentina vistió durante todos los años de su carrera, mientras los cánticos se elevaban en las gradas para celebrar al capitán de la selección.

Lee también: Una mente griega rompe la maldición: ¿cómo rompió Donis el maleficio del oro con Arabia Saudí?

El número 10 estuvo muy presente en la escena, al ser la marca más destacada en la trayectoria de Messi con Argentina, que fue testigo de la consecución de numerosos logros y títulos, encabezados por la conquista del Mundial de 2022 y la Copa América.

Así, el partido ante Benín se convirtió en una noche excepcional para Messi, en la que se mezclaron las lágrimas del capitán de Argentina con las celebraciones de la afición, en una escena que refleja la enorme consideración de la que goza el veterano astro entre los aficionados de su país, antes de que el número 10 volviera a acaparar los focos dentro del campo.







