El argentino Lionel Messi, capitán de la selección de su país, acaparó todas las miradas durante el amistoso ante Benín, en la madrugada de este miércoles, en un partido que tuvo un carácter especial, en medio de un ambiente festivo y emotivo por parte de la afición hacia la leyenda de la "Albiceleste".

Messi se mostró profundamente conmovido antes del inicio del encuentro, cuando rompió a llorar mientras se encontraba dentro del autobús de la selección, tras presenciar el gran recibimiento de la afición y los cánticos que corearon los aficionados en homenaje a él y a su trayectoria con la selección argentina.

El capitán de Argentina no pudo contener las lágrimas de nuevo durante la interpretación del himno nacional, donde Messi apareció llorando en una escena emotiva, mientras que su entrenador Lionel Scaloni también se mostró afectado por el momento, en medio del ambiente especial que rodeó al partido.

La afición optó por celebrar la trayectoria de Messi de una forma simbólica, después de que el juego se detuviera en el minuto diez, en alusión a la camiseta número 10 que vistió la estrella argentina durante todos los años de su carrera, mientras los cánticos resonaban en las gradas en homenaje al capitán de la selección.

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El número 10 estuvo muy presente en la escena, al tratarse del sello más destacado en la trayectoria de Messi con Argentina, que fue testigo de la conquista de numerosos logros y títulos, encabezados por la coronación en el Mundial de 2022 y la Copa América.

Así, el partido ante Benín se convirtió en una noche excepcional para Messi, en la que se mezclaron las lágrimas del capitán de Argentina con las celebraciones de la afición, en una escena que refleja la gran posición que ocupa la veterana estrella entre los aficionados de su país, antes de que el número 10 volviera a acaparar las miradas sobre el terreno de juego.







