Un altercado interno, protagonizado por el delantero inglés Ivan Toney, profundizó las heridas del club Al-Ahli saudí, durante su partido contra el Al-Qadisiyah en la Roshn League.

El Al-Ahli visitó al Al-Qadisiyah este martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Roshn League saudí.

A mediados de la segunda mitad, las cámaras captaron un acalorado altercado entre el delantero inglés Ivan Toney y el lateral derecho saudí Mohammed Abdulrahman.

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El altercado se produjo durante la salida a la pausa de hidratación, mientras el Al-Ahli iba por detrás en el marcador 1-3, después de haber ido perdiendo en la primera mitad por tres goles a cero.

Lo extraño es que ese altercado continuó entre los jugadores hasta la salida del terreno de juego, cuando intervino el neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, y pidió calma a los jugadores.

Ese altercado dejó al descubierto una situación de falta de disciplina entre los jugadores, lo que explica el retroceso de los resultados del equipo de Yeda en el último periodo.

Cabe recordar que el Al-Ahli sufrió la derrota en dos de los primeros cinco partidos que disputó en la Roshn League saudí, antes del enfrentamiento contra el Al-Qadisiyah, lo que complica su situación en la lucha por el título durante la presente temporada.