Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Vídeo: La trampa del Barcelona se traga a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de 2026

Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
Barcelona
Primera División
México
Sudáfrica
España

Una nueva sorpresa deja atónitos a los «Bafana Bafana»

La selección de Sudáfrica cayó este jueves ante México en el partido inaugural del Mundial 2026. Un error defensivo a los 9 minutos permitió a Julián Quiñones marcar y darle la ventaja a México desde el inicio.

A los nueve minutos, el delantero mexicano Julián Quiñones aprovechó un error del portero y marcó con un disparo potente. y dar a México una ventaja temprana que desbarató los planes sudafricanos.

Al inicio del segundo tiempo, A los 52 minutos, el defensa Yaya Stoli fue expulsado por derribar a un rival que se iba solo hacia la portería, dejando a los “Bafana Bafana” con diez hombres.

La roja complicó aún más el debut de los Bafana Bafana, que ya sufrían el primer gol.

Además, fue la quinta roja en la historia de los partidos inaugurales del Mundial, lo que subraya la tensión habitual en estos encuentros.

Lee también... Vídeo: De Roshen al mundo... Kenyonis abre el marcador de goles del Mundial.

La expulsión recordó a las que sufrió la defensa del Barcelona la temporada pasada.

El Barcelona recibió 5 rojas la temporada pasada: 3 en La Liga y 2 en la Champions, lo que evidencia errores individuales en momentos clave.



Anuncios