La selección de Sudáfrica cayó este jueves ante México en el partido inaugural del Mundial 2026. Un error defensivo a los 9 minutos permitió a Julián Quiñones marcar y darle la ventaja a México desde el inicio.

A los nueve minutos, el delantero mexicano Julián Quiñones aprovechó un error del portero y marcó con un disparo potente. y dar a México una ventaja temprana que desbarató los planes sudafricanos.

Al inicio del segundo tiempo, A los 52 minutos, el defensa Yaya Stoli fue expulsado por derribar a un rival que se iba solo hacia la portería, dejando a los “Bafana Bafana” con diez hombres.

La roja complicó aún más el debut de los Bafana Bafana, que ya sufrían el primer gol.

Además, fue la quinta roja en la historia de los partidos inaugurales del Mundial, lo que subraya la tensión habitual en estos encuentros.

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La expulsión recordó a las que sufrió la defensa del Barcelona la temporada pasada.

El Barcelona recibió 5 rojas la temporada pasada: 3 en La Liga y 2 en la Champions, lo que evidencia errores individuales en momentos clave.







