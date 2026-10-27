Vídeo: la sorpresa de la temporada, un equipo de cuarta división elimina al Arsenal de la Copa de la Liga

El Fleetwood Town, equipo de cuarta división, dio la sorpresa mayúscula al eliminar al Arsenal, campeón de la Premier League, de la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa "Carabao", tras imponerse en el partido disputado la noche del martes, en el estadio de Highbury, en la tanda de penaltis (5-3), después de que ambos equipos empataran (1-1) durante el encuentro.

El Fleetwood Town comenzó marcando primero en el minuto 21 por medio de Aaron Loubalo-Pey, pero Viktor Gyökeres consiguió el empate para el Arsenal en el minuto 50.

En la tanda de penaltis, marcaron para el Arsenal Martin Ødegaard, Kai Havertz y Viktor Gyökeres, mientras que Bruno Guimarães falló el cuarto lanzamiento.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, apostó por una alineación compuesta en su mayoría por suplentes, pero en la segunda parte dio entrada a varias de sus estrellas, como Ben White, Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Ezri Konsa y Bruno Guimarães, en un intento por enderezar la situación.

El Arsenal dominó el partido, especialmente en la segunda parte, y amenazó la portería de su rival con más de un balón, en medio de una resistencia defensiva de los jugadores del Fleetwood, pero el conjunto del Arsenal se conformó con marcar un único gol.

El minuto 85 fue testigo de la expulsión de Max Dowman, la joven estrella del Arsenal, tras un rifirrafe con los jugadores del Fleetwood, lo que complicó la tarea del Arsenal en el partido, que el Fleetwood resolvió en la tanda de penaltis.

El Arsenal alcanzó la cuarta ronda de la Copa de la Liga de clubes profesionales ingleses tras lograr una emocionante victoria sobre el Ipswich Town por 4-2 en la tercera ronda.

Por su parte, el Fleetwood Town, que compite en la cuarta división inglesa, reservó su plaza en la cuarta ronda por primera vez en su historia, después de dar la sorpresa al vencer al Sheffield United, rival en la Championship inglesa, por un gol a cero.

El equipo procedente de la cuarta división continuó con sus sorpresas y logró el milagro al eliminar al Arsenal, y espera a su rival en los cuartos de final, en una de las mayores sorpresas de la presente temporada.







