En la primera jornada del Grupo 1 del Mundial 2026, República Checa y Corea del Sur empataron tras intercambiar goles en la segunda parte.

La República Checa se adelantó en el 59’ con un cabezazo de Ladislav Krejčí, tras un largo saque de banda de Vladimír Coufal. para poner a su equipo 1-0 arriba.



La réplica surcoreana llegó rápido: en el 67’, Hwang In-beom recibió dentro del área y, con un toque sutil por encima del portero adelantado, igualó el marcador.







En el 77, Tomáš Souček marcó un golazo, pero el árbitro egipcio Amin Omar lo anuló tras revisar el VAR.

Tras revisar la jugada, el árbitro anuló el gol por fuera de juego, y el marcador se mantuvo igual.

En el 80, Hwang In-beom centró desde la izquierda y Oh Hyeon-gyu remató al centro del arco para poner el 2-1 y sellar la remontada.

El encuentro corresponde a la primera jornada del grupo, donde también están México y Sudáfrica. En el partido inaugural, México venció 2-0 a Sudáfrica.

