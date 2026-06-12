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이강인Getty Images

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Vídeo: La República Checa se adelanta con un impresionante lanzamiento de falta... y Corea responde con una jugada espectacular

República de Corea vs Chequia
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Un inicio explosivo en la segunda parte

En la primera jornada del Grupo 1 del Mundial 2026, República Checa y Corea del Sur protagonizaron un vibrante duelo de goles en la segunda parte.

La República Checa se adelantó en el 59' con un cabezazo de Ladislav Krejčí, tras un largo saque de banda de Vladimír Coufal. para poner a su equipo 1-0 arriba.

La réplica surcoreana llegó rápido: en el 67’, Hwang In-beom recibió dentro del área y, con un toque sutil por encima del portero, igualó el marcador.

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En el 77, Tomáš Souček parecía devolver la ventaja a los checos con un gran disparo, pero el árbitro egipcio Amin Omar revisó la jugada con el VAR.

Tras revisar la jugada, el árbitro anuló el gol por fuera de juego, y el marcador se mantuvo igual.

En el 80, Hwang In-beom centró desde la izquierda y Oh Hyun-joo remató al centro del arco para poner el 2-1 y sellar la remontada.

El encuentro corresponde a la primera fase de grupos, donde también están México y Sudáfrica; los mexicanos debutaron con un 2-0 sobre los sudafricanos.

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