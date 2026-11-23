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El Al Hilal saudí cayó en la trampa del empate ante su anfitrión, el Neftchi Fergana uzbeko, con un 2-2 en el duelo que los enfrentó en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite, después de que el conjunto saudí dejara escapar una ventaja de dos goles y no lograra mantener su superioridad en la segunda mitad.

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El Al Hilal saltó al campo con la ambición de sumar los tres puntos y prolongar su buena racha en el torneo continental, y logró imponer su superioridad durante la primera mitad, aprovechando los movimientos de sus delanteros y la rapidez para llegar a la portería local. Así tradujo su dominio en dos goles que le dieron una cómoda ventaja antes del descanso.

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El inglés Ollie Watkins abrió el marcador para el Al Hilal en el minuto 21, tras aprovechar una de las ocasiones ofensivas, y adelantó a su equipo en un momento importante. El mismo jugador volvió a ser protagonista en el segundo gol, al dar la asistencia al brasileño Gabriel Martinelli, que mandó el balón al fondo de la red en el minuto 28 para duplicar la ventaja y dejar al conjunto saudí en una posición ideal.

El Al Hilal parecía encaminado hacia una victoria cómoda tras cerrar la primera mitad con un 2-0 a su favor, pero la segunda parte deparó un guion completamente distinto: el rendimiento del equipo bajó y el Neftchi supo aprovechar los errores para meterse poco a poco en el partido.

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Apenas cinco minutos después de la reanudación, concretamente en el minuto 50, Abror Ismailov recortó distancias para el conjunto uzbeko tras aprovechar un error en el centro del campo del Al Hilal. El gol encendió el encuentro y dio a los locales un gran impulso anímico para seguir presionando en busca del empate.

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El Al Hilal siguió sufriendo con las acometidas del Neftchi hasta que, en el minuto 70, llegó el tanto del empate: el balón rebotó en el portero marroquí Yassine Bono, golpeó en el defensa del Al Hilal Yusuf Akçiçek y acabó en la red en propia puerta, pese a los intentos de los jugadores del equipo saudí por despejar el peligro. Tras la revisión del videoarbitraje (VAR), el gol subió al marcador y el conjunto uzbeko remontó dos goles de desventaja para firmar el 2-2.

Con este resultado, el Al Hilal desperdició la oportunidad de sumar tres puntos que tenía a su alcance, después de completar una buena primera mitad sin lograr mantener su superioridad, lastrado por los errores que aparecieron en la segunda parte, tanto en las pérdidas de balón como a la hora de frenar los ataques del rival.

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El Al Hilal elevó su cuenta a 10 puntos y ocupa provisionalmente la segunda posición de la zona Oeste, mientras que el Neftchi llegó a los 5 puntos tras arrancar un valioso empate ante uno de los grandes candidatos a pelear por el título continental.