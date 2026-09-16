Brighton asestó un doloroso golpe al Manchester United, la noche del miércoles, tras remontar una desventaja de dos goles hasta lograr una emocionante victoria por 3-2, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.

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El Manchester United comenzó el partido de forma inmejorable y logró adelantarse por dos goles durante los primeros minutos, dando la impresión de que el equipo se encaminaba a sellar su clasificación a la siguiente ronda, antes de que las cosas cambiaran por completo en la segunda mitad del encuentro.

Shea Lacey abrió el marcador a favor del Manchester United en el minuto ocho, tras ejecutar un magnífico disparo con la izquierda desde dentro del área, antes de que Mason Mount añadiera el segundo tanto en el minuto diez, otorgando a los locales una cómoda ventaja de forma temprana.









A pesar de ir dos goles por debajo, el Brighton se negó a rendirse y consiguió recortar distancias antes del final de la primera parte, después de que Charalampos Kostoulas marcara el primer gol de su equipo en el primer minuto del tiempo añadido, comenzando a asomar los primeros indicios de una remontada.

En la segunda mitad, el Brighton continuó presionando a la defensa del Manchester United, hasta que Pascal Groß logró marcar el gol del empate en el minuto 65, devolviendo el partido al punto de partida en medio de una presión creciente sobre el Manchester United.

El Brighton no se detuvo en el empate, sino que completó su remontada apenas cinco minutos después, cuando Maxim De Cuyper anotó el tercer gol en el minuto 70, transformando la desventaja de dos goles en una emocionante ventaja de 3-2.









El Manchester United intentó reaccionar en los minutos restantes y salvar su situación, pero fracasó en su intento de lograr el empate, despidiéndose de la Copa de la Liga inglesa en la tercera ronda, mientras que el Brighton reservó su plaza en la siguiente ronda tras una de las remontadas más destacadas del torneo.