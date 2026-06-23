Vídeo: La remontada de Argelia acaba con el sueño Jordano en una noche histórica del Mundial

Lo que debía ser una noche histórica para Jordania terminó en decepción mundialista. Los «Nashama» se adelantaron y rozaron la gloria por primera vez en un Mundial, pero Argelia lo arruinó.

Los «Guerreros del Desierto» remontaron con dos tantos y devolvieron a Jordania de la euforia a la amargura, en una noche que los árabes no olvidarán.

Nizar Al-Rashdan abrió el marcador para Jordania en el 39’, pero Nazir Ben Bouali empató y, tras el descanso, Amin Jouiri sentenció (69’ y 82’).

Con este resultado, Argelia sumó 3 puntos y quedó tercera, por detrás de Argentina (6) y Austria (3), mientras que Jordania se quedó sin puntos y fue eliminada.

Desde el pitido inicial, Al-Rashdan avisó con un cabezazo que rozó el poste.

La respuesta argelina llegó con un potente disparo de Guiri que rozó el poste derecho. Acto seguido, un córner argelino creó peligro, pero la defensa asiática lo repelió a tiempo. El 0-0 persistía ante un estadio lleno con más de 68 000 espectadores.

Poco después, Musa Al-Taamari penetró por la derecha y disparó, pero un defensa despejó el balón, que cambió de dirección. pero el portero argelino la atrapó con firmeza. Esta jugada confirmó que los «Al-Nashama» no habían salido a replegarse, sino a buscar la iniciativa ante una selección con gran experiencia mundialista.

Tras el arranque intenso, el peligro bajó y ambos equipos optaron por la cautela táctica, con más orden defensivo y paciencia en la construcción.

El ímpetu inicial dio paso a la cautela, y el 0–0 permaneció tras un vibrante primer cuarto de hora que cumplió con las expectativas.

Con dominio argelino, Riyad Mahrez penetró la defensa y quedó solo ante el portero Yazid Abu Laila, pero demoró el disparo y un defensa lo bloqueó, desperdiciando una ocasión clara.

Sin embargo, en la siguiente jugada Nizar Al-Rashdan marcó el 1-0 para Jordania, que hizo historia al adelantarse por primera vez en un Mundial.

Así terminó la primera parte con ventaja inesperada para Jordania, que no reflejaba el dominio argelino (70 % de posesión), pero sí su orden defensivo y mental.

En la reanudación, Argelia apretó en busca del empate. Un pase en profundidad lo neutralizó Abu Laila con una salida oportuna.

Inmediatamente después, Mahrez lanzó un tiro libre potente que Abu Laila desvió con seguridad. Poco después, el portero volvió a lucirse al detener un disparo fulminante de Ibrahim Mazza y mantener su portería a salvo.

La resistencia de Jordania cedió tras un córner: Mahrez centró al área, Nazir Ben Bouali cabeceó al rincón izquierdo y empató.

El tanto igualador devolvió el encuentro a cero y premió el dominio argelino.

Tras un córner que encendió el área, llegó el golpe definitivo: el balón rebotó dentro del área pequeña y encontró a Amin Guiri libre de marca. El argelino remató con un potente disparo con la derecha desde muy cerca, al centro de la portería.

El segundo tanto argelino volteó el marcador y transformó la ventaja histórica de Jordania en una derrota por 1-2, entre el estupor local y la explosión de júbilo visitante. Los minutos finales transcurrieron sin más cambios.