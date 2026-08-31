Vídeo: la primera derrota en la liga, el Trabzonspor desperdicia el esfuerzo de Salah

Amed Sportif arrebató una emocionante victoria a su invitado, el Trabzonspor, por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos la noche del lunes dentro de las competiciones de la tercera jornada de la liga turca, después de darle la vuelta a un marcador adverso para lograr un triunfo tardío en los últimos minutos.

El Trabzonspor comenzó el encuentro de forma ofensiva, y Mohamed Salah logró adelantarlo en el minuto 11.

El gol llegó tras un contraataque liderado por Ernest Muçi, quien pasó el balón a la estrella egipcia, que arrancó en solitario desde el centro del campo hacia el área, antes de que Salah lanzara un disparo que se alojó en la escuadra izquierda de la portería.





Amed Sportif intentó responder y amenazó la portería del guardameta André Onana en más de una ocasión a través de Yiğithan Sür, Mbaye Diagne y Diya Saba, pero el equipo visitante mantuvo su ventaja hasta los últimos minutos de la primera parte.

El partido cambió en el tiempo añadido, cuando el árbitro señaló un penalti a favor del Amed Sportif por una mano de Melih Kabasakal dentro del área. Onana detuvo el disparo de Diagne, pero Yiğithan Sür remató el rechace y marcó con él el gol del empate en el quinto minuto del tiempo añadido de la primera parte.

Mayor atrevimiento: el Amed logra la sorpresa

El Amed Sportif entró en la segunda parte con mayor atrevimiento, mientras el Trabzon buscaba recuperar su ventaja a través de los intentos de Muçi, Aral Şimşir y Ozan Tufan. Salah reapareció en la creación de juego, ya que dio dos pases a Muçi en el minuto 59, pero el guardameta Alban Lafont detuvo ambos intentos, antes de que el egipcio creara otra ocasión para Tufan, cuyo cabezazo despejó Lafont en el minuto 76.









Salah estuvo a punto de dar a su equipo un segundo gol en el minuto 82, pero su disparo desde dentro del área lo impidió la defensa. En cambio, el Amed Sportif siguió presionando hasta que el suplente Cıvı Orban marcó el gol de la victoria en el minuto 89.

De este modo, el Trabzonspor desperdició su ventaja temprana pese a que Salah siguió marcando, para encajar su primera derrota en la liga turca esta temporada y descender al noveno puesto (4 puntos), mientras que el Amed Sportif, recién llegado a la competición, celebró un triunfo dramático que elevó su cuenta a los seis puntos.

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