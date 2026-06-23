Vídeo: La presidenta de México recibe a «Merlin la pata», embajadora del Mundial, y se sienta en los asientos de los ministros

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió a Merlin, la pata que se ha convertido en el símbolo no oficial del Mundial 2026, vestida con la camiseta de la selección mexicana.

Según Foot Mercato, el animal se hizo famoso por unos vídeos en los que aparece entre aficionados junto a su dueña, una vendedora ambulante.

Ante esta fama inesperada, las autoridades mexicanas buscan ayudar a su dueña a proteger y potenciar su imagen.

Ahora, conocida como la “embajadora” no oficial del torneo, podría seguir apoyando a la selección mexicana, ya clasificada a los dieciseisavos tras vencer a Corea del Sur.

La pata entró contoneándose al escenario durante la conferencia matutina de Sheinbaum, se sentó en el lugar de los ministros y emitió algunos sonidos.

Carla Gómez, dueña de Merlín, afirmó: «Es un honor mostrar el lado más bonito de México».

Sheinbaum confirmó ayuda a su familia, sin dar detalles.

“Hoy invitamos a la familia que cuida a Merlín, ya que se convirtió en un símbolo del Mundial y de las familias mexicanas. Eso es lo más importante: mostrar al mundo esta parte de México”, concluyó Sheinbaum.







