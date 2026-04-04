Vídeo: La portería está vacía... Un jugador del Al-Hilal desperdicia la ocasión más increíble de la temporada

El partido entre Al-Hilal y Al-Taawoun, que enfrentó a ambos equipos este sábado por la tarde en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, fue testigo de una de las ocasiones más extrañas desperdiciadas por una de las estrellas del «líder de Asia», en una jugada que sorprendió tanto a la afición como a los críticos.

Este momento catastrófico se produjo tras un preciso centro del portugués Rubén Neves, centrocampista del Al-Hilal, desde un tiro libre directo, que llevó el balón al área de Al-Taawoun.

Tras una salida en falso del portero visitante y un mal cálculo de los defensas del «Al-Sukari», Hassan Tambakti se encontró con el balón ante sí y la portería vacía, pero, de forma sorprendente, disparó fuera, desperdiciando así una ocasión clarísima para su equipo.

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Esta ocasión fallida causó una evidente conmoción en el jugador y sus compañeros, y se pudo ver una gran ira en el rostro del italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, que parecía no poder creer lo que había pasado.

Al final, esta jugada sigue siendo uno de los momentos más extraños del partido, ya que demostró que el fútbol no está exento de sorpresas, por muchas posibilidades y oportunidades que tengan los jugadores.