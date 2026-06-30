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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: La policía holandesa inmoviliza y tumba a aficionados marroquíes antes de detenerlos

Holanda vs Marruecos
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Grandes celebraciones por la clasificación de los Leones

Las celebraciones de la afición marroquí por la clasificación a octavos del Mundial 2026, tras eliminar a Holanda en penaltis, derivaron en enfrentamientos con la policía que dejaron varios detenidos.

Según el diario español «AS», miles de seguidores marroquíes salieron a celebrar el hito, pero el ambiente festivo degeneró en disturbios en algunas zonas.

El diario añadió que los choques con la policía dejaron varios detenidos en distintas ciudades y que las fuerzas de seguridad usaron agua para dispersar a los concentrados.

Un vídeo difundido en redes por la cadena de televisión árabe mostró parte de esos choques.

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«As» añadió que los hechos generaron reacciones políticas en los Países Bajos, donde varios diputados criticaron lo ocurrido y pidieron medidas más estrictas para evitar que se repitan estas escenas.

Uno de ellos declaró: «Limpien esas calles», lo que generó amplia polémica al considerar que las celebraciones habían superado los límites del orden público.

El incidente ocurrió tras la clasificación de Marruecos a octavos del Mundial, al vencer a Holanda en los penaltis tras un empate.

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