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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: la opinión arbitral que zanja la polémica sobre el gol de Bellingham ante el Málaga

Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
J. Bellingham
España
Inglaterra

Los jugadores del Málaga reclamaron la anulación del gol

Jude Bellingham marcó el primer gol del Real Madrid, en su partido de hoy ante el Málaga, en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de la competición de LaLiga.

El gol llegó en el minuto 19, tras un arranque destacado de Bellingham, con el que atravesó la defensa del Málaga y remató con un fuerte disparo a la red.

Los jugadores del Málaga protestaron, reclamando que se señalara una falta de Bellingham al inicio de la jugada, pero el árbitro confirmó la validez del gol.

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Y según la cuenta de la red "Archivo VAR", especializada en las jugadas arbitrales, la decisión del árbitro fue correcta.

La red señaló: "¿Hay una falta previa de Bellingham en el primer gol del Real Madrid? No".

Y continuó: "El jugador inglés pone la mano sobre el pecho de Ángel Recio, quien, al perder la disputa por el balón, se dejó caer al suelo".

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Y concluyó: "El árbitro Martínez Munuera, muy cerca de la jugada, no vio nada digno de sanción".




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