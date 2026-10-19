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imago-sport-1084783195.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy
Traducido por

Vídeo: La magia de Salah guía al Trabzonspor a una victoria por 2-0 ante el Besiktas en la liga turca

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Superlig
Egipto
Turquía

La escuadra del Faraón en las semifinales

El Trabzonspor logró vencer al Besiktas por dos goles a cero este lunes, en la octava jornada de la liga turca.

Ozan Tufan marcó el primer gol del Trabzonspor en el partido en el minuto 21, mientras que la estrella egipcia añadió el segundo tanto para el equipo local en el minuto 71.

Con este resultado, el Trabzonspor ascendió al cuarto puesto en la clasificación de la liga turca con 16 puntos, mientras que el Besiktas descendió al quinto lugar con 15 puntos.

Cabe recordar que el gol que marcó Mohamed Salah en el partido lo coloca en solitario como máximo goleador de la liga turca durante la presente temporada, con 8 goles.

Salah se unió al Trabzonspor al inicio de la presente temporada mediante un traspaso gratuito en un nuevo desafío, tras el final de su etapa con el Liverpool.

Salah había sido vinculado anteriormente con un fichaje por el Besiktas antes de firmar con el Trabzonspor, pero las negociaciones entre ambas partes se complicaron.






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