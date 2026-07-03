Vídeo: la loca celebración de Aboutrika tras la clasificación de Egipto para los octavos de final del Mundial

«beIN Sports» captó la tensión de Mohamed Aboutrika y Ahmed El-Mohamady en el estudio durante la decisiva tanda de penaltis entre Egipto y Australia.

Egipto se clasificó por primera vez a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 4-2 en los penaltis a Australia, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

En el clip se ve a Abou Trika con papel y bolígrafo, anotando concentrado a los lanzadores que acertaban o fallaban, y reflejando su nerviosismo en cada tiro.

Abu Treika aplaudió y animó tras cada tiro egipcio, y Al-Mohamadi compartió su mezcla de esperanza y miedo.

Al confirmarse el 4-2 final, ambos estallaron en un abrazo que reflejaba la magnitud del hito histórico: la primera clasificación de Egipto a los octavos de final.