VÍDEO: La leyenda inglesa David Seaman habla sobre su rechazo al Manchester United, las aspiraciones del Arsenal y más en el último episodio del podcast «Beast Mode On»

En el último episodio del podcast «Beast Mode On», el exportero del Arsenal y de Inglaterra, David Seaman, habla con Adebayo Akinfenwa sobre su carrera: desde su salida del Leeds United hasta su participación en un Mundial. También analiza la actual plantilla de los Gunners, opina sobre Jordan Pickford, «ese» gol de Ronaldinho y más.
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El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, con todos los episodios gratis.