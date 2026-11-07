Fahad Al-Hariﬁ, exestrella del Al-Nassr, lanzó fuertes declaraciones sobre las aspiraciones del "equipo mundial" en la presente temporada, descartando su capacidad para competir por el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia con la plantilla actual, y señalando que el equipo necesita refuerzos de peso antes de afrontar los grandes desafíos.

Al-Hariﬁ no ocultó su pesimismo respecto a las opciones continentales del Al-Nassr, al considerar que competir por los títulos locales parece un objetivo más realista, ante la existencia de carencias técnicas dentro de la plantilla y la dificultad de disputar un torneo tan largo como la Liga de Campeones de Élite de Asia sin contar con las alternativas adecuadas.

Lee también: Foto: ¿Se aseguró Salem Al-Dawsari el premio al mejor de Asia antes de su anuncio?

La exestrella del Al-Nassr dijo, durante unas declaraciones en el programa "Dawrina Ghair": "El Al-Nassr necesita fichar un lateral izquierdo. Soy pesimista al punto de decir que soy más bien realista, y ojalá el Al-Nassr gane la Supercopa de Arabia Saudí y luego la Liga, pero le digo a la afición: olvídense de la Liga de Campeones de Élite de Asia".

Y añadió: "El torneo de largo aliento es difícil con el equipo actual y sin refuerzos, y si regresa Kingsley Coman nos mediremos con el Al-Ahli, el Al-Qadsiah y el Al-Hilal, pero el equipo tiene muchas necesidades y hay que reforzarlo". También criticó algunas decisiones relacionadas con los fichajes, al decir: "Ojalá hubieran mantenido a Brozovic y no hubieran fichado a Samuel Costa".

Al-Hariﬁ aclaró que no pretende desanimar a la afición del Al-Nassr, pero considera que la valoración técnica del equipo obliga a poner un techo realista a las aspiraciones, al afirmar: "Si el Al-Nassr conquista la Supercopa, su temporada será exitosa y magnífica con los nombres actuales", en alusión a que el torneo podría representar una oportunidad importante para salvar la temporada y lograr un título temprano.

La Supercopa de Arabia Saudí se disputa en Kuwait entre el 19 y el 23 de diciembre de 2026, con la participación del Al-Nassr, el Al-Ahli, el Al-Qadsiah y el Al-Khaleej.

El sorteo deparó un enfrentamiento del Al-Nassr ante el Al-Khaleej el día 20, mientras que el Al-Ahli se enfrentará al Al-Qadsiah el día 19 del mismo mes, en el estadio Jaber Al-Ahmad International. En caso de que el "equipo mundial" se clasifique para la final prevista para el día 23, se enfrentará al ganador del otro partido, quedando así a dos victorias de coronarse con el título.

Por otra parte, Al-Hariﬁ lanzó un ataque demoledor contra el neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al-Ahli, al decir: "No satisface las aspiraciones de la afición del equipo y no ha presentado nada que lo respalde con el equipo, y hace jugar a jugadores que no merecen participar, así que debe corregir la situación o marcharse".