Parece que los próximos días serán, en gran medida, decisivos para el futuro del club saudí Al Ittihad, que busca con fuerza fichar a un centrocampista ofensivo antes del final del actual mercado de fichajes de verano.

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Varios nombres se han vinculado con vestir la camiseta del Al Ittihad, encabezados por Imam Ashour, centrocampista de la selección de Egipto y del Al Ahly, junto al marfileño Franck Kessié y otros elementos destacados.

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Mohamed Noor, leyenda del Al Ittihad, declaró en el programa "Nadeena": "Creo que Imam Ashour es el más cercano a incorporarse al Al Ittihad en el próximo periodo".

Y añadió: "Imam Ashour está más cerca que el marroquí Azzedine Ounahi, y esta es una información que conozco desde dentro del club, y no quiero hablar más de eso".

Y concluyó: "El objetivo principal de Jens Fischer (el entrenador) es fichar a un jugador capaz de actuar en las posiciones de pivote y de centrocampista ofensivo".