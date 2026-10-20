Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal, realizó unas declaraciones llamativas sobre el bajo nivel que mostró el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, en la noche de la victoria ante el Neom por un gol a cero, en la jornada 10 de la Roshn Saudi League.

Ronaldo desperdició una serie de ocasiones sencillas durante el partido, con un penalti a la cabeza instantes antes del final de la primera mitad.

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Sobre este asunto, Sami Al Jaber afirmó en declaraciones a través del programa saudí "Nadeena": "Ronaldo sufre claramente una crisis psicológica, por lo que le ocurrió con la selección de Portugal".

Y añadió: "El Ronaldo que conocemos no desperdicia estas ocasiones, pero padece una mente dispersa, porque él siempre marca, y su actuación de hoy con este nivel es prueba de la veracidad de mis palabras".

Continuó su intervención: "Yo sigo muy de cerca a Ronaldo, especialmente en la etapa del Real Madrid, pues marcaba todas las ocasiones que se le presentaban, y es imposible que desperdicie de esta manera".

Y concluyó: "Desde mi punto de vista, João Félix es la estrella del equipo y siempre decide los partidos, pero el Al Nassr no cuenta con ningún delantero del mismo nivel que Ronaldo, por lo que el equipo se ve obligado a hacerle jugar".



