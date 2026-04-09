Vídeo: La leyenda del Al-Hilal afirma que Inzaghi aprendió la lección y recuperó su liderazgo

Sami Al-Jaber, leyenda del Al-Hilal, elogió el gran nivel de «El Líder» en la victoria 6-0 sobre Al-Khulud, el miércoles en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

El “líder de Asia” suma 68 puntos y es segundo, a dos del Al-Nassr (70), antes del duelo del “Al-Alamy” contra Al-Akhdoud el sábado.

En el programa «Nadina» afirmó: «Creo que Inzaghi ha aprendido la lección, ha dejado de lado sus convicciones y ha devuelto al Al-Hilal su carácter ofensivo».

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Y añadió: «Hay una gran diferencia entre el partido contra Al-Taawoun y el de Al-Khulud, pues Al-Hilal fue muy ofensivo, presionó con intensidad en todo el campo y jugó con la defensa adelantada».

Y añadió: «Esto es lo que pedíamos desde el principio; el equipo perdió muchos puntos en partidos fáciles porque Inzaghi no conocía bien al Al-Hilal».

Las estrellas del Al-Hilal se han liberado con el nuevo sistema, como se vio ante el Al-Khulud, y añadió: «Si el técnico italiano mantiene este estilo, sumará más victorias».

Y subrayó: «El Al-Hilal ha recuperado su personalidad, después de que Inzaghi comprendiera que el Líder es quien toma la iniciativa; nosotros queremos lo mejor para el Líder ante todo».

Aseguró que, con la unión de todos, el Al-Hilal puede lograr el triplete de Liga, Asia y Copa del Rey.

Concluyó: «No tenemos nada contra Inzaghi; es uno de los diez mejores entrenadores del mundo, pero debía entender el entorno del Al-Hilal».