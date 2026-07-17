Vídeo: La inquietud remite... Un respiro en Nueva York antes de la final del Mundial

A menos de 48 horas de la final del Mundial, la calidad del aire en Nueva York ha mejorado y ya no amenaza el cierre del torneo.

Según la Agencia Nacional de Meteorología y AirNow, el índice de contaminación bajó de 185 a 170 y luego a 124, tras alcanzar el miércoles 264, nivel “muy insalubre”.

Gracias a esta mejora, la ciudad ha salido de la zona violeta y ahora está en la naranja, con un aire «insalubre solo para grupos sensibles», tras reducir la contaminación más del 50 %.

Las autoridades emitieron una advertencia a las 04:00 del viernes, afirmando que «la situación ha empeorado respecto a ayer y cualquier persona podría notar efectos en la salud, especialmente los grupos vulnerables», debido a las partículas finas PM2,5 procedentes de más de 100 incendios forestales activos en Canadá, que pueden penetrar en el torrente sanguíneo.

En la escala de calidad del aire, que va de 0 a 500 —donde 100 es dañino para grupos vulnerables, 150 supone riesgo para la vida y 200 es extremadamente peligroso—, Nueva York se sitúa ahora en 124 tras la entrega gratuita de mascarillas KN95 y las recomendaciones de limitar la actividad al aire libre.

Las previsiones meteorológicas ofrecen un rayo de esperanza: se esperan lluvias intensas durante la noche del sábado en la zona de Nueva York, lo que podría disipar en gran medida el denso humo. Aunque no acabará con el problema, será suficiente para salvar la final del fantasma del aplazamiento.