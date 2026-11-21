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Mientras crecen las especulaciones sobre los movimientos del Milan en el mercado de invierno, el propietario del club, Gerry Cardinale, lanzó mensajes directos sobre los planes para la próxima etapa. Habló de la inversión prevista, de nombres vinculados al equipo en los últimos tiempos y del futuro de uno de los jugadores más destacados del conjunto rossonero.

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Cardinale llegó a Milán hace unos días y ayer mantuvo una reunión con la directiva del club en la sede de "Casa Milan" para abordar varios asuntos relacionados con el mercado de fichajes y los planes del equipo hasta el próximo verano. Hoy, el propietario del Milan acudió al centro de entrenamiento de "Milanello" para seguir la sesión de trabajo y la rueda de prensa del entrenador Rúben Amorim, antes de abandonar las instalaciones y detenerse a hablar con los periodistas sobre el partido de mañana ante el Frosinone.

Preguntado por cómo afronta el encuentro, Cardinale declaró: «Estoy preparado para mañana. Hemos pasado dos días estupendos, incluida una reunión ayer en Casa Milan sobre el mercado de fichajes, además del resto de nuestros planes para la temporada hasta el verano. Puedo decir que el ambiente aquí es muy positivo, el entrenamiento de hoy ha sido fantástico y el equipo está cada vez más compenetrado».

Y añadió: «He hablado con varios jugadores y todos se sienten muy positivos. Saben, como ha dicho Rúben (Amorim), lo importante que es el partido de mañana. Esperamos empezar con fuerza, ganar y seguir adelante».

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Sobre la preparación del Milan de cara al mercado de invierno, el propietario del club aseguró que la directiva trabaja en varios frentes, aunque subrayó lo complicado que resulta moverse en enero: «Sí, estoy preparado. Estamos haciendo mucho trabajo. Es complicado, y el mercado de invierno siempre es difícil, así que hay que estar preparado y aprovechar las oportunidades que se presenten».

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Cardinale prosiguió: «Lo único que puedo prometer es que no tomaremos ninguna decisión de la que no estemos totalmente convencidos. Vamos a gastar dinero, pero lo gastaremos con inteligencia, en línea con el proyecto y en estrecha coordinación con Rúben y con todos los que están aquí en Milanello».

Preguntado por el alemán Markus Krösche, cuyo nombre se ha relacionado con su incorporación a la estructura directiva del club como director deportivo, respondió: «Sé que os habéis centrado mucho en Markus, pero cuando estemos preparados para anunciar algo, volveré a hablar con vosotros sobre ello».

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Endrick y Rabiot: «Ese nombre sale mucho»

La conversación también abordó al brasileño Endrick, jugador del Real Madrid vinculado al Milan en los últimos tiempos. Cardinale afirmó: «Ese nombre también sale mucho. Este proyecto es más grande que un solo jugador, pero él es uno de los mejores, si no el mejor, en su posición. Le tengo un gran respeto y veremos qué es posible».

También se refirió al futuro de Adrien Rabiot y a su renovación, y mostró su enorme aprecio por el centrocampista francés: «Me encanta Adrien, es uno de mis jugadores favoritos. Sencillamente, creo que es fantástico, y le tengo un gran respeto a él y a su familia. Estamos negociando y espero que lleguemos a un buen acuerdo. Pero, si dependiera de mí, lo convertiría en un jugador franquicia del club», según sempremilan.

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Las declaraciones de Cardinale concluyeron con la confirmación de que el Milan trabaja actualmente en varios frentes, con la esperanza de que la llegada de Krösche a la directiva contribuya a mejorar la gestión del proyecto deportivo, mientras el club prepara un mercado de invierno que podría traer movimientos importantes para el equipo.

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