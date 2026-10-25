El equipo del Real Madrid llegó al hotel Intercontinental de Barcelona, entre cánticos hostiles contra el rival catalán, horas antes del esperado Clásico ante el Barcelona, previsto para la noche de este domingo en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la Liga española, en un ambiente cargado de tensión y expectación.

El diario español "As" señaló que cerca de 100 aficionados se congregaron para recibir a la expedición del Real Madrid frente al hotel, cercano a Montjuïc, y algunos de ellos corearon cánticos ofensivos contra el Barcelona. El francés Kylian Mbappé fue el último de los jugadores en abandonar el autobús, pero recibió la mayor cantidad de cánticos de apoyo. El portugués José Mourinho también recibió algunos cánticos, aunque no con el mismo grado de entusiasmo.

Este ambiente llega antes de un duelo de importancia excepcional en la carrera por el título de la Liga española, pues el Barcelona tiene la oportunidad de ampliar la diferencia con el Real Madrid a 9 puntos en caso de lograr la victoria, y reforzar su posición en lo más alto de la clasificación, después de que el Atlético de Madrid recortara la distancia con él a dos puntos tras su triunfo de ayer.

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El conjunto catalán, dirigido por su entrenador Hansi Flick, busca prolongar sus resultados positivos y acercarse a conseguir un récord que consiste en ganar 10 partidos consecutivos desde el inicio de la temporada, mientras que el Real Madrid afronta el duelo con la aspiración de recortar la diferencia y arruinar los planes de su rival en la pelea por el liderato.

La importancia del Clásico no se limita a las cuentas de puntos, ya que el partido llega en medio de la creciente tensión entre las directivas de ambos clubes, a raíz de las diferencias relacionadas con el arbitraje y las posturas enfrentadas entre Florentino Pérez y José Mourinho, lo que añade otras dimensiones a un duelo que cuenta con un amplio seguimiento por parte de los aficionados al fútbol de todo el mundo.