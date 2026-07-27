La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que el gol de Sidny Lopes Cabral, jugador de Cabo Verde, ante Argentina en los dieciseisavos de final ha sido elegido como el mejor gol del Mundial 2026.

El gol llegó después de que Cabral regateara con maestría a la estrella argentina Alexis Mac Allister y disparara con enorme habilidad al ángulo superior de la portería de Emiliano Martínez, para igualar el marcador (2-2) en un partido que los compañeros de Lionel Messi resolvieron (3-2) en la prórroga.

La FIFA anunció a través de su sitio oficial que este gol se llevó el premio «Hyundai» al mejor gol del torneo por votación de los aficionados, superando a dos magníficos tantos: el del uzbeko Eldor Shomurodov ante la República Democrática del Congo y el del haitiano Wilson Isidor ante Marruecos, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

Este gol superó también a otros que llegaron a la fase final, como el de Kylian Mbappé ante Senegal, el de Lionel Messi ante Argelia, el de Julián Álvarez ante Suiza y el gol decisivo de Ferran Torres en la final ante Argentina.

La selección de Cabo Verde participó por primera vez en el Mundial 2026 y logró superar la fase de grupos, antes de despedirse del torneo con la derrota ante Argentina en los dieciseisavos de final.

Cabe recordar que España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia, tras vencer a Argentina (1-0) en la final, que se prolongó durante dos tiempos extra.







