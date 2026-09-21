La Real Federación Española de Fútbol publicó las grabaciones de audio de las dos incidencias en las que intervino el videoarbitraje durante el derbi madrileño.

El Atlético de Madrid venció a su invitado, el Real Madrid, por 2-1 en un partido que vivió una gran polémica arbitral y que provocó reacciones de indignación en el club blanco.

La federación publicó la conversación relativa a la primera jugada, la anulación de la tarjeta amarilla mostrada a Bellingham para dársela a Coti Romero por su entrada peligrosa, y la segunda, la expulsión de Huijsen por cometer una falta grave contra Giuliano Simeone tras revisar un detalle importante de la jugada.

No se publicó ninguna grabación de audio de la entrada de Kang-in Lee sobre Valverde, que es quizás la más polémica de todas, ya que ni siquiera acabó en amonestación al no intervenir el videoarbitraje.

La expulsión de Huijsen generó cierta polémica, sobre todo porque el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias había señalado penalti y mostrado la tarjeta amarilla al defensa del Real Madrid, para recibir después un aviso desde la sala del videoarbitraje, esta vez del árbitro Daniel Trujillo.

El árbitro del VAR dijo: "Miguel, te recomiendo revisar la jugada para valorar la posibilidad de expulsión de Huijsen, por sujetar al rival sin ninguna opción de disputar el balón".

Mientras el árbitro se dirige a la pantalla, se escucha su voz dirigiéndose a los suplentes del Real Madrid: "Podéis sentaros", y al llegar dice: "Ya estoy delante de la pantalla".

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Entonces le explican desde la sala del videoarbitraje: "Bien, observo que el jugador del Real Madrid ha sujetado al rival sin ninguna opción de disputar el balón en una ocasión manifiesta de gol".

El árbitro respondió: "Bien, ¿me puedes mostrar un plano abierto, por favor? Quiero ver dónde está el portero".

Desde la sala del videoarbitraje le mostraron las imágenes de la cámara del fuera de juego, y entonces Miguel Ángel Ortiz Arias concluyó: "Bien, entiendo que el portero no puede llegar al balón. Lo ha controlado, bien, el portero no está en zona de juego. No ha habido ninguna disputa del balón. Voy a cambiar la tarjeta amarilla por roja y confirmo el penalti".

Una vez finalizada la revisión, expulsó a Dean Huijsen, y el Real Madrid completó el encuentro con diez jugadores.

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol analizará las jugadas mañana lunes, y recibirá las imágenes seleccionadas por el sistema de inteligencia artificial de LaLiga para incluirlas en la revisión del martes.









Uno de los momentos polémicos del derbi fue la entrada de Coti Romero sobre Bellingham. Al principio, Ortiz Arias señaló falta contra el centrocampista del Real Madrid y le mostró tarjeta amarilla.

Por ello, el objetivo de la revisión del videoarbitraje (VAR) no fue comprobar la tarjeta roja, pese a la temeraria entrada y las protestas del Real Madrid, sino un posible error en la identificación del jugador.

El árbitro del videoarbitraje comenzó diciendo: "Miguel, te recomiendo revisar la jugada para valorar un posible error en la identificación del jugador". Y añadió: "Veo que el jugador del Atlético de Madrid es quien ha pisado al jugador del Real Madrid, y el jugador del Real Madrid es quien ha tocado el balón".

Tras revisar las imágenes, Ortiz Arias tomó su decisión diciendo: "Bien, voy a anular la tarjeta amarilla al jugador del Real Madrid, y voy a mostrar tarjeta amarilla al jugador del Atlético. ¿Está claro?".



