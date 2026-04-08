Vídeo: La Federación Egipcia responde oficialmente a la polémica arbitral en el partido entre el Al Ahly y el Ceramica

La Federación Egipcia de Fútbol ha zanjado la polémica sobre la reclamación de un penalti por parte del Al Ahly en el partido contra el Ceramica Cleopatra, disputado ayer martes en la Premier League.

El Al Ahly había enviado una nota de protesta a la Federación Egipcia de Fútbol contra Mahmoud Wafa, árbitro del partido que terminó 1-1.

En el descuento, un jugador del Cerámica Cleopatra hizo mano y el árbitro, tras revisar el VAR, confirmó que no era penalti. La decisión provocó la indignación del Al Ahly, cuyos jugadores, cuerpo técnico y el directivo Sayed Abdel Hafiz protestaron tras el partido.

La Comisión de Árbitros difundió un vídeo en las redes oficiales de la Federación para analizar la jugada.

Explicó que «el análisis mostró que el árbitro estaba bien posicionado y tenía visión clara dentro del área del Al-Ahly, por lo que determinó que no hubo mano».

Además, el VAR revisó la jugada con distintos ángulos y velocidades y confirmó que la mano estaba en posición natural, sin aumentar el volumen del cuerpo. Además, se observó que el movimiento del brazo buscaba evitar el contacto con el balón y que la trayectoria del balón iba hacia el brazo».

Además, el ángulo de la cámara de fuera de juego desde la derecha muestra el movimiento del defensor y permite analizar la jugada paso a paso hasta el impacto del balón con la mano.

Para respaldar su decisión, recordó un caso similar ocurrido en el Francia-Colombia femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que tampoco se concedió penalti.

Además, la FIFA publica un ejemplo similar: tras un tiro de 25 metros, la pelota alcanza el brazo de una defensora que intenta apartarlo.

Concluyó recordando que, según la Federación Internacional de Fútbol, si el jugador intenta evitar el contacto, no hay sanción. Por ello, la Comisión confirmó que no hubo mano punible.

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