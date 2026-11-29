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Mohamed Al-Deayea, leyenda de la portería del Al Hilal, ha lanzado unas contundentes declaraciones sobre las opciones de su exequipo en la lucha por los títulos de la presente temporada y ha mostrado su enorme confianza en que el conjunto saudí termine el curso conquistando todos los torneos que disputa.

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Al-Deayea no se limitó a expresar su optimismo sobre el futuro del Al Hilal, sino que fue más allá al garantizar que el equipo conquistará los títulos nacionales y continentales. Para ello, se apoyó en el potencial del conjunto y en las estrellas que forman parte de su plantilla, con el inglés Ollie Watkins a la cabeza.

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Durante su intervención en el programa «Dorina Ghair», Al-Deayea se mostró muy seguro de su pronóstico y recurrió a una expresión simpática para subrayar que mantenía su opinión, en unas palabras que generaron reacciones sobre el techo de las aspiraciones del Al Hilal en la presente temporada.

El exguardameta del Al Hilal afirmó: «El Al Hilal ganará todos los títulos, porque es un gran equipo. Se lo garantizo a los espectadores igual que garantizo que tengo las gafas en el bolsillo».

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Liga, Copa y Élite: el triplete en las cuentas de Al-Deayea

Al-Deayea concretó los torneos que espera que conquiste el Al Hilal y aseguró que el equipo no se conformará con pelear por el título de la Liga Roshn saudí, sino que tiene capacidad para combinar los éxitos nacionales y continentales.

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«El Al Hilal ganará la liga saudí, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de Asia Élite», añadió, situando así muy alto el listón de las aspiraciones del equipo, que disputa varias competiciones a lo largo de la presente temporada.

Las declaraciones de Al-Deayea cobran especial relevancia tras el sólido arranque liguero del Al Hilal, que lidera la clasificación de la Liga Roshn con 33 puntos, dos más que el Al Qadsiah y el Al Nassr, en una carrera que sigue abierta entre varios aspirantes.

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Watkins, entre los motivos del optimismo en el Al Hilal

Al-Deayea destacó el gran nivel de varias estrellas del Al Hilal y se refirió especialmente al delantero inglés Ollie Watkins, a quien considera uno de los futbolistas capaces de marcar la diferencia y de ayudar al equipo a cumplir sus objetivos.

Las palabras de la leyenda del Al Hilal reflejan la enorme confianza en el grupo actual, pero también sitúan al equipo ante un gran reto: convertir estas expectativas en títulos reales, sobre todo porque competir por la liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de Asia Élite exige mantener la estabilidad deportiva y los buenos resultados hasta el final de la temporada.