Vídeo: La estrella sueca marca pronto ante Túnez y se niega a celebrarlo

Yassin Ayari marcó en el minuto 7 el 1-0 para Suecia ante Túnez, en el partido de la primera jornada del Grupo 5 del Mundial 2026.

El tanto llegó tras un desajuste defensivo: el portero Mahib Chammakh falló, el balón llegó a Víctor Giocuris, cuya volea fue repelida sobre la línea, y Al-Ayari aprovechó el rebote para marcar.

Al-Ayari, jugador del Brighton inglés, no celebró el gol y pidió disculpas con un gesto, mientras sus compañeros festejaban.

Al-Ayari, nacido en Suecia de padre tunecino y madre marroquí, eligió representar a la selección sueca pese a poder jugar también con Túnez o Marruecos.

Túnez y Suecia comparten el Grupo 5 con Holanda y Japón, que empataron 2-2 el domingo.







