Vídeo: la estrella del Madrid en brazos del Barcelona; Mbappé genera polémica con su novia antes de regresar a Madrid

La estrella del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé, y la modelo española Ester Expósito volvieron a acaparar los focos, tras dejarse ver en Barcelona durante unas nuevas vacaciones románticas, en el marco de una serie de viajes juntos que han reforzado la idea de que existe una relación sentimental estable entre ambos.

El periodista español Javi Hoyos publicó un vídeo en las redes sociales que muestra imágenes captadas por una cuenta especializada en planes de viaje, en las que aparece la pareja paseando por el interior de la basílica de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más famosos y visitados de España, en momentos íntimos mientras escuchaban las explicaciones de los guías turísticos.

Barcelona, última parada antes del regreso a los terrenos de juego

Mbappé eligió la ciudad catalana como destino para cerrar sus vacaciones de verano, ya que entra en la última etapa de las mismas antes de regresar a sus compromisos deportivos con el Real Madrid de cara al arranque de la nueva temporada.

Barcelona, con su mezcla única de cultura, arquitectura y privacidad, se ha convertido en el lugar ideal para una visita romántica que combina la tranquilidad con experiencias culturales ricas, sobre todo por su cercanía geográfica con Madrid, lo que la convierte en un destino perfecto para el jugador francés en los últimos días de sus vacaciones.

Visita privada a la basílica de la Sagrada Familia

Durante su estancia en la ciudad catalana, Mbappé y Ester Expósito aprovecharon la ocasión para disfrutar de una visita privada, en compañía de un guía turístico, a la basílica de la Sagrada Familia, la célebre obra maestra arquitectónica del arquitecto catalán Antoni Gaudí.

Las imágenes filtradas muestran a ambos paseando por el interior de la basílica, escuchando con atención las explicaciones de los guías y contemplando con detenimiento sus singulares detalles arquitectónicos, en una escena que refleja su interés común por el arte y la cultura.

Imágenes filtradas que confirman su presencia

Las imágenes, captadas con discreción por otros visitantes de la basílica, bastaron para reavivar el interés de los medios de comunicación por la pareja, que sigue dando prioridad a la privacidad pese a la constante atención mediática que los rodea.

Las tomas filtradas mostraron a la pareja entrando en los recintos de la basílica e intercambiando momentos íntimos durante la visita, en una escena que refleja la naturaleza de la sólida relación que los une lejos de los focos.

Múltiples viajes que confirman la estabilidad de la relación

Pese a que ninguna de las dos partes ha confirmado oficialmente su relación, las imágenes y los viajes que han compartido en los últimos meses han reforzado la idea de que existe una relación sentimental estable entre ambos.

De París a Miami, pasando por distintas ciudades europeas, la pareja ha realizado una serie de viajes que despertaron el interés del público y de los medios de comunicación, en una clara señal de la evolución constante de la relación entre ambos.