Al hablar de la influencia que Michael Carrick tuvo en su carrera, después de que el actual entrenador del Manchester United dirigiera al equipo en el Riverside Stadium entre 2022 y 2025, Hackney recuerda: «Trabajaba mucho más los aspectos relacionados con el balón, algo que tenía sentido en el Championship porque teníamos mucha posesión.

«Era perfecto para mí y para los demás centrocampistas porque nos dividíamos en grupos, centrocampistas, defensas y atacantes, y él pasaba mucho tiempo con nosotros. Al aprender de él, escuchabas todo lo que decía e intentabas aplicarlo a tu juego. Aprendí mucho de él».

Hackney y el Middlesbrough consiguieron una plaza en la final del play-off del Championship en la temporada 2025-26 pese a perder ante el Southampton en semifinales. El escándalo Spygate, que sacudió al fútbol inglés en mayo, impidió al Southampton disputar la final en Wembley y permitió la readmisión del Middlesbrough. El centrocampista del Everton explicó lo surrealista que fue la situación.

GOAL

«En aquel momento estaba lesionado, así que no participé en el entrenamiento en el que pillaron espiando a William Salt, el analista del Southampton. Volvía en coche con el fisio después de hacerme un escáner y vimos todo lo que estaba pasando. Cuando regresamos, él dijo: “Hay un tipo desconocido viendo el entrenamiento”. Después jugamos el partido y no salió como esperábamos. Estábamos todos hundidos. Tuvimos el fin de semana libre y volvimos a entrenar el lunes.

«Fue una locura. Estábamos jugando partidillos después de haber perdido en semifinales y algunos decían: “Vamos, no podemos seguir haciendo esto”. Pero, cuanto más tiempo pasaba y más entrenamientos hacíamos, más pensábamos: “Quizá tengamos que volver a ponernos las pilas”. Y entonces, de repente, estábamos en la final. Fue desgarrador perder contra el Hull».

Para conocer todo lo anterior y mucho más, pulsa el botón de reproducción en la parte superior de la página y mira el episodio completo ⬆️

The Beast Mode On Podcast está disponible en YouTube y Spotify.