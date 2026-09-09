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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: la estrella del Al-Ittihad habla por primera vez sobre el "espionaje" de Cristiano Ronaldo

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Al Ittihad vs Al-Fayha
Al-Fayha
D. Pereira
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

Pereira comenta

Días después del curioso episodio protagonizado por los portugueses Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, y Danilo Pereira, estrella del Al Ittihad, este último habló sobre lo que ocurrió entre ambos y sobre si "el Bicho" logró espiar las instrucciones del técnico de El Decano.

Durante el partido en el que el Al Ittihad venció 2-1 al Al Nassr el pasado sábado, en la quinta jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, Ronaldo se acercó a Pereira y se colocó detrás de él para leer junto a él una nota que le había enviado el cuerpo técnico del Al Ittihad con el fin de realizar algunos ajustes tácticos. Lo que hizo la estrella del Al Nassr desató una gran ola de burlas tras el encuentro, especialmente después de la derrota del Al Nassr.

Y tras la victoria del Al Ittihad sobre el Al Fayha ayer martes en la jornada 6 con el mismo resultado, Pereira comentó por primera vez el asunto.

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El jugador del Al Ittihad declaró al diario Al Riyadiah, en primer lugar, sobre el encuentro ante el Al Fayha: "No fue un partido nada fácil, solo tuvimos dos días para recuperarnos (tras el partido ante el Al Nassr), pero vinimos aquí para ganar el partido".

Y sobre lo que ocurrió entre él y Ronaldo, dijo: "Estaba detrás de mí y efectivamente leyó lo que estaba escrito en la nota, pero no hay ningún problema, se trataba solo de táctica".

El Al Ittihad prosiguió con sus victorias para ascender al tercer puesto con 14 puntos, a solo un punto del líder Al Hilal y del segundo clasificado, el Al Qadisiya.

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