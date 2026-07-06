Vídeo: «La deportividad de los grandes»... Un gesto noble de Vinícius hacia Haaland tras la eliminación

Vinícius Júnior, estrella de Brasil, recibió elogios por su gesto hacia Erling Haaland, delantero de Noruega, tras el partido del domingo.

Haaland eliminó a Brasil en octavos del Mundial al anotar los dos goles de su selección.

A pesar de la tristeza de los brasileños, Vinicius —uno de los mejores de su equipo en el Mundial— mostró gran deportividad.

Tras el partido, Haaland atendió a la prensa, pero la entrevista se interrumpió de repente por Vinícius.

El noruego, sorprendido, detuvo sus declaraciones para estrechar la mano de su rival y aceptar sus felicitaciones. El gesto, breve pero elocuente, fue ampliamente elogiado en las redes sociales.







