El Liverpool sufrió un nuevo y doloroso golpe en su recorrido de preparación para la nueva temporada, después de dilapidar su ventaja (2-0) y caer ante el Mónaco francés por 3 goles, en una decepcionante repetición del guion de la dura derrota que sufrió el equipo recientemente ante el Leeds United, lo que augura la dificultad de la tarea que le espera al nuevo director técnico Arola en la reconstrucción del equipo tras la salida de su leyenda Mohamed Salah.

El Liverpool comenzó el encuentro con fuerza y un dominio claro, ya que Isak abrió el marcador en el minuto 15 con un potente disparo raso que cruzó la portería después de una magnífica jugada colectiva, antes de que Wirtz añadiera el segundo gol antes del minuto treinta tras un barullo dentro del área de las seis yardas, otorgando al equipo local una ventaja cómoda que hacía parecer la victoria al alcance de la mano.

Pero el repentino desplome defensivo, que se ha convertido en un rasgo preocupante en los últimos partidos del Liverpool, volvió a asomar la cabeza de nuevo.

Un minuto antes del final de la primera parte, Golovin recortó distancias desde un penalti con un potente disparo que se alojó en la escuadra a pesar de que Alisson acertó en la dirección, para cerrar la primera mitad con un resultado de 2-1.

El desplome continuó en la segunda parte, cuando el Mónaco logró el empate apenas 10 minutos después de regresar del vestuario, al aprovechar Biereth el rechace de la parada de Mamardashvili a su primer disparo, sorprendiendo al guardameta brasileño y anotando el segundo gol del empate.

Y la hemorragia de goles no se detuvo en ese punto, ya que Brunner logró marcar el gol de la victoria para los franceses desde un córner al palo cercano, superando a la defensa inglesa con una facilidad sospechosa, completando el guion catastrófico que presenció Anfield.

Esta derrota representa un nuevo golpe para el proyecto de Arola, que aún se encuentra en sus primeras etapas, en un verano que ha visto cambios radicales con la salida de Salah y el cambio del cuerpo técnico, a pesar de haber conseguido dos victorias sobre el Sunderland y el Wrexham en sus anteriores partidos amistosos.