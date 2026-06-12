Vídeo: La cantante marroquí Nora Fathi acapara la atención en la inauguración del Mundial en Toronto

La artista canadiense de origen marroquí Noura Fathi acaparó la atención en la inauguración del Mundial 2026, celebrada el viernes en el BMO Field de Toronto antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Su espectáculo cautivó a millones.

La ceremonia, de unos 20 minutos, reunió a varias estrellas internacionales y destacó la interpretación de Nora Fathi de su tema oficial del Mundial, «Sir Sir», ya popular en las plataformas digitales.

Su actuación de baile mezcló música y movimientos orientales y occidentales, lo que recordó a muchos el show de Shakira en México.

La ceremonia, que celebró la historia y la diversidad cultural de Canadá, incluido el legado indígena, contó con otros artistas. La italo-canadiense Alessia Cara abrió el segmento musical rodeada de marionetas gigantes que evocaban animales emblemáticos como la ballena y el alce.

El rapero francés Vigdrim, conocido por «Traed la copa a casa» en Rusia 2018, interpretó «Sir Sir» junto a Nora Fathi y el productor Sangui, y el público enloqueció.

El canadiense Michael Bublé interpretó el clásico de Sam Cooke «Bring it on home to me», acompañado por un emotivo coro.

En un momento solemne, el violinista Alexander Gaich interpretó el himno de Bosnia y Herzegovina, y luego Alanis Morissette cerró el acto con el himno canadiense, dando inicio a la competición en un ambiente festivo.

Según el periódico libanés «Al-Nahar», Nora Fathi, nacida en Toronto en 1992, es una cantante, actriz y bailarina canadiense de origen marroquí que, desde 2014, ha alcanzado gran fama en la industria cinematográfica india y se ha convertido en una de las estrellas árabes más destacadas a nivel mundial.

Su tema «Dilbar» superó los cientos de millones de reproducciones y la consolidó como un icono del cine indio.

Ha intervenido en películas en hindi, telugu y malayalam, Además, participó en los eventos de la Copa del Mundo de 2022 con el tema «Ilumina el cielo», aprovechando su dominio del árabe, el inglés, el francés y el hindi, lo que le ayudó a construir una amplia base de seguidores en todos los continentes.