Vídeo: «La bestia imparable»: el Barcelona firma su séptima victoria con la rúbrica del «mago de Brasil»

El Barcelona logró una valiosa victoria a domicilio ante el Sevilla (3-1), en el partido disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dentro de la séptima jornada de la Liga española, para continuar el conjunto catalán al frente de la clasificación de LaLiga y mantener su registro invicto.

El Barcelona afrontó el encuentro con la moral alta tras haber sumado el pleno de puntos en sus seis primeros partidos, pero se enfrentó a una prueba complicada ante un Sevilla que mostró una clara agresividad durante la primera mitad y logró presionar a los jugadores de Hansi Flick, impidiéndoles imponer su estilo habitual.

Los locales se adelantaron en el marcador en el minuto 18 por medio de Youssef Fofana, después de que el Sevilla aprovechara una recuperación del balón en zona adelantada, pero la ventaja del equipo andaluz no duró mucho, ya que Raphinha estableció el empate apenas 3 minutos después, beneficiándose de un magnífico pase de Andreas Christensen, para terminar la primera mitad con empate a 1.

El panorama cambió por completo tras el descanso, ya que el Barcelona regresó con mayor control y peligro, y Raphinha logró anotar su segundo tanto en el minuto 51, tras un destacado pase de Lamine Yamal que sirvió el gol, para dar a su equipo la ventaja por primera vez en el partido.

Raphinha completó su brillante actuación en el minuto 69, después de que Yamal volviera a servir un nuevo gol para el capitán del Barcelona, quien remató el balón con maestría por encima del portero del Sevilla, firmando así un hat-trick y sellando el triunfo de su equipo por tres goles a uno.

Raphinha elevó su cuenta a 12 goles al frente de la tabla de goleadores de la Liga española, mientras que Lamine Yamal alcanzó las 4 asistencias en la competición, para continuar el dúo ofreciendo cifras llamativas con el Barcelona esta temporada.

A lo largo de la segunda mitad, el Barcelona impuso su dominio en mayor medida, aprovechando el descenso en la presión del Sevilla, y tuvo la posesión del balón en un 77%, mientras que los locales solo pudieron rematar dos balones, para que el conjunto catalán resolviera el partido y mantuviera su liderato antes del parón internacional.