Vídeo: «La bestia está lista al 200 %»... Cristiano reprende a la estrella de Portugal antes del partido contra España

Cristiano Ronaldo se enfrenta a España mañana en octavos del Mundial.

El duelo, uno de los más esperados del torneo, concentra la atención mundial por la calidad de sus jugadores.

La selección española busca revancha tras perder la final de la Liga de Naciones 2025, que terminó 2-2 y se decidió en la prórroga en el Allianz Arena.

El diario «AS» ha publicado un vídeo en su cuenta de «X» que muestra la seriedad de Ronaldo en los entrenamientos.

En él se ve a Ronaldo lanzar un balón alto entre João Cancelo y Nuno Mendes; este último no salta, lo que permite a su compañero recuperarlo con facilidad.

Ronaldo se giró y le exigió más esfuerzo, recordándole que debía haber saltado y rematado de cabeza.

El rotativo español tituló: «Cristiano Ronaldo exige más intensidad a Nuno Mendes... La bestia está al 200 % a 24 horas del partido contra España».







