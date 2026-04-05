Vídeo: La afición se marcha y luego vuelve... Tres minutos dramáticos en el partido entre el West Ham y el Leeds

El partido entre el West Ham y el Leeds United, disputado este domingo por la tarde en el Estadio Olímpico de Londres, en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, estuvo cargado de emoción, especialmente en el tiempo de descuento.

El Leeds United se adelantó con dos goles de Tanaka y Calvert-Lewin (de penalti) en los minutos 26 y 75, allanando el camino hacia las semifinales.

En los últimos minutos del partido, la afición del West Ham abandonó el estadio, tras darse cuenta de que no había esperanza de remontar con dos goles de desventaja.

Pero el milagro se produjo en solo tres minutos, cuando el West Ham empató al marcar dos goles en los minutos 90+3 y 90+6, obra de Matheus Fernandes y Axel Disasi.

Al oír los gritos de los que aún estaban en el estadio tras el primer gol, parte de la afición que se había marchado regresó para ver el gol del empate desde las gradas, en medio de una alegría desenfrenada de los Hammers.

El partido se fue a la prórroga, y la remontada estuvo a punto de completarse cuando Valentín Castellanos marcó el tercer gol del West Ham, pero fue anulado por el VAR por fuera de juego.

No hubo cambios en la prórroga, por lo que ambos equipos pasaron a la tanda de penaltis, en la que el Leeds United se llevó la victoria (4-2).

El Leeds United se convirtió así en el último clasificado para las semifinales de la FA Cup, tras el Manchester City, el Chelsea y el Southampton.