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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: la afición del Barcelona provoca al Real Madrid con una pancarta polémica antes del inicio del Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

Duelo de alto voltaje en LaLiga

La afición del Barcelona encendió el ambiente del Clásico ante el Real Madrid, que se disputará esta noche en el Camp Nou, en el marco de LaLiga.

El Barcelona lidera la clasificación de LaLiga con 27 puntos, mientras que el Real Madrid ocupa el tercer puesto con 21 puntos.

El camino en LaLiga todavía es largo, pero el Barcelona, líder de la competición, tiene la oportunidad de ampliar la diferencia, lo que convierte este Clásico en una especie de final frente a un Real Madrid que se tambalea al borde del desplome y que necesita los puntos del partido para regresar con fuerza a la lucha.

El diario «Sport» publicó un vídeo de la afición del Barcelona en los alrededores del estadio del partido, animando a su equipo antes de entrar en las gradas.

La afición desplegó una pancarta provocadora dirigida al Real Madrid en la que se leía: «Tu infierno es el blaugrana».


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