La afición del Al-Ahli no ha olvidado al alemán Matthias Jaissle, pese a su salida del banquillo del equipo al inicio de la presente temporada, ya que las peticiones para su regreso han vuelto a primer plano después de que su nombre se vinculara recientemente a una posible salida del Newcastle United inglés, por el bajón de resultados.

Estos movimientos de la afición llegan en un momento en el que el Al-Ahli atraviesa una situación de inestabilidad bajo la dirección del neerlandés Marino Pusic, que hasta ahora no ha logrado imponer su sello táctico al equipo, en medio de crecientes críticas por los resultados y por los problemas técnicos y disciplinarios que han acompañado su etapa.

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En un vídeo que circula por la plataforma «X», apareció la cuenta de Jaissle en «Instagram» inundada por una avalancha de comentarios de aficionados del Al-Ahli, que pidieron al técnico alemán regresar a Yeda y retomar las riendas del equipo, en una imagen que refleja el vínculo que un sector de la afición mantiene con su anterior etapa en el Al-Ahli.

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Jaissle había abandonado el Al-Ahli a comienzos de la presente temporada, después de pagar la cláusula de rescisión de su contrato, cifrada en 12,5 millones de euros, para hacerse cargo de la dirección técnica del Newcastle United. Tras ello, el Al-Ahli inició la búsqueda de un sustituto que culminó con la contratación de Pusic.

Sin embargo, la etapa del técnico neerlandés no ha transcurrido conforme a las aspiraciones de la afición, pues los resultados han decaído y han aflorado problemas técnicos y disciplinarios, lo que ha intensificado las peticiones de su destitución y ha abierto la puerta a que circulen nombres de posibles entrenadores para sucederlo.

Y pese a que Jaissle se vincula a una salida del Newcastle por los resultados, su regreso al Al-Ahli sigue siendo un mero deseo de la afición, y no existen indicios oficiales de que haya negociaciones entre ambas partes.

Entre los mensajes de súplica en las redes sociales y la crisis del actual cuerpo técnico, la pregunta permanece: ¿se convertirá el deseo de la afición del Al-Ahli en realidad, o seguirá siendo el regreso del técnico alemán un simple sueño?