La emocionante victoria que logró el Al-Ahli saudí sobre el Al-Feiha por 3-2 no fue suficiente para calmar la ira de la afición del "Raqi", después de que lanzara cánticos de protesta contra el entrenador croata Marino Pušić, coreando la frase "Pušić out" durante el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del lunes, en el marco de la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

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Estos cánticos se produjeron a pesar del éxito del Al-Ahli al sellar la victoria en un duelo emocionante, que fue testigo del brillo del ucraniano Artem Bondarenko, autor de dos goles, además del gol de Firas Al-Buraikan desde el punto de penalti, para que el equipo se llevara tres puntos importantes, mientras continuaba la polémica en torno al rendimiento del entrenador y su capacidad para liderar al equipo hacia el cumplimiento de las aspiraciones de su afición.

Los cánticos de "Pušić out" reflejan la continuidad del estado de descontento en un sector de la afición del Al-Ahli, que considera que lograr victorias por sí solo no basta para zanjar la polémica sobre el nivel técnico del equipo, especialmente con sus aspiraciones a una imagen más convincente y estable durante las competiciones de la presente temporada.

Las críticas de la afición hacia Pušić no eran nuevas, pues ya anteriormente había sido objeto de silbidos y cánticos que exigían su marcha durante partidos previos, incluso en ocasiones en las que el Al-Ahli logró resultados positivos. La repetición de estas escenas indica que la relación entre el entrenador y una parte de las gradas sigue siendo tensa, a pesar de los intentos del equipo de responder dentro del campo.

Pušić afronta un desafío que consiste en convertir las victorias en un punto de partida hacia la recuperación de la confianza de la afición, sobre todo porque al Al-Ahli le esperan compromisos locales y continentales que requieren estabilidad técnica y resultados continuos.

Entre la alegría del triunfo sobre el Al-Feiha y los cánticos que exigían su marcha, el entrenador salió con un mensaje claro: sumar puntos no pone un fin automático a la polémica en torno a su futuro con el "Raqi".



