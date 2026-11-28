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La afición del Al-Ahli le hizo vivir al técnico neerlandés Marino Pušić, entrenador del primer equipo, su noche más amarga en la Liga Roshn Saudí, pese a la victoria ante el Al-Taawoun.

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El Al-Ahli se impuso por 3-1 al Al-Taawoun en el partido que disputaron este sábado en el estadio Alinma de Yeda, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

Pese al triunfo, Pušić vivió su noche más amarga, ya que durante más de 90 minutos tuvo que escuchar los cánticos que pedían su destitución como entrenador del primer equipo.

La afición del Al-Ahli decidió convertir el partido ante el Al-Taawoun en el escenario para reclamar la destitución del técnico neerlandés, empezando por la escasa asistencia a las gradas del estadio Alinma, a diferencia de los partidos anteriores.

Por su parte, los aficionados presentes en las gradas se convirtieron en un arma contra el exentrenador del Shakhtar ucraniano, ya que no dejaron de corearle en contra durante todo el encuentro: antes del inicio, en el descanso e incluso después del pitido final.

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La afición del Al-Ahli se mostró muy creativa en sus cánticos contra Pušić, que entonó de muchas maneras distintas y con melodías variadas en torno a una sola consigna: «Pušić out».

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Pušić, en cambio, se limitó a sonreír al escuchar esos cánticos y siguió dando instrucciones a sus jugadores, sin intentar entrar en ninguna discusión con los aficionados presentes.

Todo ello se produce después de lo revelado por Mohammed Al Hashem, reportero de los canales Thmanyah, que emiten la liga saudí, quien aseguró que la asociación de aficionados del Al-Ahli tiene intención de renunciar a liderar la animación del equipo en las próximas semanas , en un paso más para expresar su enfado por la continuidad del técnico neerlandés.

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La afición del Al-Ahli ya había lanzado una fuerte campaña en las redes sociales bajo el lema «La salida de Pušić es nuestra exigencia» para pedir la destitución del técnico neerlandés como entrenador del equipo, ante los malos resultados que atraviesa actualmente.

Esa campaña se intensificó tras la dura derrota del Al-Ahli por 1-6 ante el Al-Shabab en la duodécima jornada de la Liga Roshn Saudí.

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Sin embargo, las críticas se calmaron tras la victoria del Al-Ahli por 3-1 sobre el Al-Nassr el pasado viernes en el estadio Alinma de Yeda, en el partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Pero el enfado volvió a crecer recientemente tras la sorprendente derrota del Al-Ahli por 2-3 ante el Al-Shamal catarí el pasado lunes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Algunas informaciones apuntaban a que la directiva del Al-Ahli quería destituir a Pušić antes del clásico ante el Al-Nassr, pero la crisis económica que atraviesa el club y la elevada cláusula de rescisión del contrato del técnico neerlandés lo impidieron.

Pušić llegó al banquillo del Al-Ahli el pasado mes de agosto, en sustitución del alemán Matthias Jaissle, que se marchó por sorpresa para dirigir al Newcastle United.

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Desde que se hizo cargo del equipo de Yeda, Pušić ha dirigido 20 partidos, con 12 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

El Al-Ahli ocupa la cuarta posición de la clasificación de la liga saudí con 27 puntos, fruto de 9 victorias y 4 derrotas, a nada menos que 6 puntos del líder, el Al-Hilal.