El partido entre el Real Madrid y el Sevilla, correspondiente a la novena jornada de LaLiga, vivió una amplia polémica arbitral por una acción llamativa del turco Arda Güler, después de que este propinara un codazo al jugador del Sevilla Peque Fernández, en el minuto 24, en medio de las dudas sobre si el futbolista del conjunto blanco merecía ver la tarjeta roja, antes de marcar el gol de la ventaja apenas cinco minutos más tarde.

Los detalles de la acción se remontan al momento en el que Peque Fernández agarró a Güler de la camiseta durante uno de los contraataques del Real Madrid, a lo que el jugador turco respondió con un codazo que derribó a su rival, lo que llevó a revisar la jugada mediante la tecnología del videoarbitraje (VAR) para comprobar la posibilidad de mostrar la tarjeta roja.

Tras una revisión que duró cerca de tres minutos, el árbitro no mostró la tarjeta roja a Güler y el juego se reanudó sin que fuera amonestado con la amarilla, una decisión que generó dudas sobre si el codazo alcanzaba el nivel de conducta violenta que obliga a la expulsión.

La polémica se intensificó después de que Güler marcara el gol de la ventaja para el Real Madrid en el minuto 29, es decir, apenas cinco minutos después de la acción, lo que hizo que la jugada ganara aún más protagonismo, especialmente ante las distintas valoraciones sobre si el jugador merecía o no ser expulsado del partido.