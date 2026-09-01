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Vídeo: ¿jugará el Clásico? Martinelli llega a Riad para incorporarse al Al-Hilal

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El extremo brasileño será el tercer fichaje extranjero del "Líder"

El brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, llegó a la capital saudí, Riad, con el objetivo de fichar por el Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" publicó un vídeo que mostraba a Martinelli tras su llegada a Riad, antes de subir a un coche privado camino de completar su contrato con "El Líder" en el mercado veraniego en curso.

Esto ocurre pocos minutos antes del inicio del primer clásico del Al-Hilal en la nueva temporada, ante su rival tradicional, el Al-Ahli, en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

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Según los canales de "Thmanyah", se espera que Martinelli llegue al estadio Kingdom Arena para presenciar el clásico entre el Al-Hilal y el Al-Ahli.

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Diversos informes periodísticos habían revelado que el Al-Hilal alcanzó un acuerdo con el Arsenal para incorporar al extremo brasileño con un contrato de larga duración, a cambio de más de 65 millones de euros, incluidos los complementos.

Martinelli será el tercer fichaje extranjero del Al-Hilal en el mercado veraniego en curso, después del extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham United, y del delantero inglés Ollie Watkins, del Aston Villa.

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